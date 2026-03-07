ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が7日、TBSテレビ『王様のブランチ』に出演した。【写真】テレビ生出演した“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一首からメダルを提げて登場したりくりゅうペアをスタジオは拍手で出迎え、MCの藤森慎吾らが花束を手渡した。2人の出演にお笑いトリオ・パンサーの向井慧は「何で『ブランチ』出てくれ