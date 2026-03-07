Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。キャンプで薪ストーブを使ってみたいけど、準備が面倒そう……。そんなイメージを覆してくれたのが、一体型の中型薪ストーブ「MAKIng Stove」でした。周辺グッズも多数付属し、組み立てはほぼ不要。天面や煙突上部を調理スペースとして使えるので初心者でも簡単に使えるのがポイント。