演歌歌手の山内惠介（４２）が７日、都内で行われたデビュー２５周年記念写真集「ＲｉｖｅｒＹａｍａｕｃｈｉＫｅｉｓｕｋｅ」のトークショー＆お渡し会に出演。開催前に取材に応じた。本作はタイ・バンコクで撮影。チャオプラヤ川を訪れ「日本の川とは違うけど、繋がっていると感じた」といい、タイトルには「この川の流れのように、自分も日本に留まらず、アジアへ世界へ活躍の場を広げていきたいという気持ち」を込めた