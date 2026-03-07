日韓戦の開始5時間前に出来上がった長蛇の列、米記者が自身のXで紹介ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次リーグが行われている東京ドームで、試合開始を待ちわびるファンが作り出した“異常な行列”が海外記者の度肝を抜いている。米メディア「セントルイス・スポーツ・セントラル」のジョー・ロデリック記者が7日、自身のX（旧ツイッター）を更新。野球日本代表「侍ジャパン」の試合まで5時間もあるにもかかわらず