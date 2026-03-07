佐藤龍之介が横浜FM戦で追加点を決めたFC東京は3月7日、明治安田J1百年構想リーグ第5節で横浜F・マリノスと対戦。スタメン出場した19歳の日本代表MF佐藤龍之介が待望の初ゴールを決めた。試合は開始からわずか32秒、MF佐藤恵允のスルーパスからFW長倉幹樹が決め、FC東京が幸先よく先制ゴールを奪った。そして前半16分、左サイドで長倉のパスを受けた佐藤龍がドリブルでペナルティーエリア内に侵入。対峙した相手DFをかわして