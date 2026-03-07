６日に東京ドームで行われたＷＢＣ１次ラウンドで日本に敗れた台湾。主将のビジュアルに注目が集まった。チェン・ジェシェンだ。チェンは２０２４年プレミア１２優勝の原動力となり大会ＭＶＰに輝いた実力派だ。５日のオーストラリア戦で死球を受け、左手人さし指を骨折する悲劇に見舞われた。６日の日本戦ではスタメンから外れたが、ベンチから応援する様子が、Ｎｅｔｆｌｉｘの中継に何度も映し出された。目鼻立ちくっき