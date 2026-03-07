ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの団体と女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織（２５）＝シスメックス＝が７日、大阪市内でスポーツアンバサダーを務める高級腕時計メーカー「オメガ」のトークイベントに出演。代表入りしている世界選手権（２４〜２９日、チェコ・プラハ）への出場を表明した。ＭＣから「現役最後の時間はどんなことに挑戦したいか」と問われた坂本は「世界選手権があるので、しっかり自分自身