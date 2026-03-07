お笑いタレントのヒコロヒーが７日、都内で「渋谷女子インターナショナルスクール卒業式」に出席し、卒業生にエールを送った。サプライズ登場に、会場は大歓声。「最初はみんな（生徒）と同じ制服着てと言われたけど、『３６（歳）でできるかあ』ってなって。また違う職業の人みたいになるから。ギリギリまで粘らせてもらって」と苦笑い。制服の茶色のブレザーに黒のパンツを合わせた。高校時代の思い出を聞かれると「みなさ