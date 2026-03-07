サッカー元日本代表の前園真聖氏（52）が7日、自身のインスタグラムを更新。テレビ東京のロケ中に右膝外側半月板損傷のけがを負ったことを受け、手術を終えたことを報告した。前園氏は病室での写真をアップし、「昨日、無事に手術が終わりました」と報告。「今年はW杯があります。しっかりとリハビリをして、1日でも早く仕事に復帰できるように頑張ります」と前向きにつづった。テレ東は6日、前園氏が2月28日に参加した同