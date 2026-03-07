◇NBAレイカーズ128ー117ペイサーズ（2026年3月6日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が6日（日本時間7日）に本拠地ペイサーズ戦で先発出場。2本の3Pシュートを含む13得点で2戦連続の2桁得点の躍動。チームも快勝を飾った。5日（同6日）に敵地ナゲッツ戦では、4本の3Pシュートを決めるなど16得点3アシスト2リバウンドの躍動。しかしチームは猛追及ばず連勝が3で止まった。この日はレブロン・ジ