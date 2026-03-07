「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン１３−０台湾代表」（６日、東京ドーム）侍ジャパンは７回コールドで連覇へ圧勝スタートを切った。大谷翔平選手が先制＆決勝のグランドスラムを含む３安打５打点の大暴れ。試合終了直後、殊勲のヒーローを巡ってほっこりシーンが繰り出された。ゲームセット後、全員がハイタッチをかわすと、一塁線に整列するため大谷と鈴木が一緒に歩いた。２人で何やら