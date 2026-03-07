◆オープン戦阪神―ソフトバンク（７日・甲子園）今季から先発に挑戦しているソフトバンク・尾形崇斗投手は４回３安打１失点で「結果的にまとまったけど、立ち上がりが荒れていた。その修正を早くできるように」と振り返った。初回先頭の近本の死球から先制を許し、２回までに５１球。計８２球を要したが「コンビネーションも徐々に良くなっていった。ピンチでギアを入れることができたのも収穫」と前を向いた。最速１５６キ