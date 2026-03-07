◇第80回JABA東京スポニチ大会第1日予選リーグA組西濃運輸（1敗）2―3ENEOS（1勝）（2026年3月7日神宮）西濃運輸は7回に代打河田のラッキーな内野安打で逆転したが、その裏に再逆転を許し1点差で敗れた。2死二、三塁で打席に立った河田の当たりは投手後方への小飛球。これをENEOSの加藤が捕球できず内野安打となる間に二者が還り逆転、ベンチのムードも盛り上がったが先発の摺石（すりいし）がその裏2四球を与えた後に