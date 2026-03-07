Ｊ１のＣ大阪は７日、ヨドコウ桜スタジアムで、ドイツ１部ボルシア・ドルトムント（ＢＶＢ）とのメディアカンファレンスを開催した。１月に両クラブ間でクラブパートナーシップを締結した。この日は、両クラブ幹部がトークセッションなどを実施。今後、ＢＶＢのスタッフがＣ大阪アカデミーに常駐し、育成のノウハウを伝授する計画などを明かした。Ｃ大阪の選手では、かつてＭＦ香川真司がＢＶＢでプレー。２４年７月には両クラ