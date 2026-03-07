中日、阪神、メジャーリーグでもプレーした福留孝介氏（48）が7日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。2006年の第1回WBCで優勝し、帰国後に「初めて経験したこと」について明かした。福留氏は2006年の第1回、2009年の第2回大会に出場。特に第1回大会では、スタメンを外れた準決勝の韓国戦に代打で出場し、先制の本塁打を放った劇的な“復活劇”が話題となった。当時について、福留氏は「決勝終