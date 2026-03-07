◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB アメリカ 15-5 ブラジル(日本時間7日、ダイキン・パーク)メジャーの地ではMVP争いを繰り広げたヤンキースのアーロン・ジャッジ選手とマリナーズのカル・ローリー選手がアメリカ代表として初戦の勝利を共に喜びました。メジャーでは度々ジャッジ選手とローリー選手が比較されてきました。ジャッジ選手は今シーズンも打率.331、114打点、53本塁打と去年同様素晴らしい活躍を見