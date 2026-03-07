テレビ朝日松尾由美子アナウンサーが7日、同局系「ワイド！スクランブルサタデー」（土曜午前11時30分）に出演。6日のWBC台湾戦で、先制の満塁弾を放った侍ジャパン大谷翔平の打撃姿勢に「それ普通ホームランになりますか？」と感嘆した。元メジャーリーガーの岩村明憲氏が出演。大谷が2回1死満塁先制のチャンスで満塁弾を放ったシーンを実演解説した。菅原知弘アナが「4球目。外角低めのカーブ、緩い球を捉えてホームランとなり