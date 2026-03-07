巨人の泉口友汰内野手（２６）は７日、オリックスとのオープン戦（京セラ）前に行われた地元・和歌山県御坊市のシティプロモーション大使委嘱式に出席した。泉口は昨季、ベストナインとゴールデングラブ賞をダブル受賞。前日６日のオリックス戦（京セラ）では３回に先制適時二塁打を放ち、勝利に大きく貢献した。委任状を授与された背番号３５は「光栄な役割を担わせていただくことをとても誇りに思います」と?故郷愛?を口に