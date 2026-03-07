【モデルプレス＝2026/03/07】俳優の中村倫也が、3月6日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。妻で日本テレビアナウンサーの水卜麻美との夫婦生活について明かした。【写真】中村倫也＆水卜麻美アナ、結婚前の2ショット◆中村倫也、水卜麻美アナとの結婚は「胃袋を掴んだ」この日のスタジオトークで中村は「基本僕が家にいる時は僕が作る。好きなんで、作るの」と家庭では自ら料理を積極的にしていると告白。こ