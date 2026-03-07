嵐の二宮和也（42）が7日までに自身のXを更新。「Netflix2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）スペシャルサポーター」として迎えた6日の日本代表（侍ジャパン）の初戦台湾戦を振り返り、心境を明かした。侍ジャパンは大谷翔平投手（ドジャース）の満塁弾など13−0（7回コールド）で台湾に大勝。「侍JAPAN見事な勝利でした。完璧なスタートを切ったと個人的に思ってます」と称賛した。「ただ、一つ心残りは原さん