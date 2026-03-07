◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾14ー0チェコ（2026年3月7日東京D）チェコは台湾と対戦も7回14失点でコールド負け。今大会3連敗となった。試合後にチェルヴィンカがベンチ前で悔し涙を流した。2連敗で迎えた台湾戦。しかし初回から2点先制を許すと、2回にはフェアチャイルドに満塁弾を浴びて2回まで6点リードを許した。その後も台湾打線を止められず7回14失点でコールド負け。打線も台湾投手陣に沈黙。完封負けで3連敗を