「ＲＩＺＩＮ．５２」（７日、有明アリーナ）１７歳の女子高生ファイター、ＮＯＥＬは韓国のイ・ボミと対戦し、２分８秒ギロチンチョークで一本勝ち。ＲＩＺＩＮ２連勝を飾った。制服姿で入場し、リングコスチュームに。１回、タックルで相手を崩しにいったが、グラウンドの攻防の中で一瞬の隙をついてギロチンチョークで捕らえ、追い込んだ。そのまま圧力を強め、タップを奪った。勝利の瞬間に歓喜を爆発させたＮＯＥＬ。