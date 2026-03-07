医学の進歩に欠かせない解剖学や生理学、あるいは法医学や公衆衛生といった「基礎・社会医学」。しかし、2004年の制度改革以降、これらの分野は若手医師のキャリアから遠ざかる一方です。臨床研修の義務化により、病院の各診療科による早期勧誘が常態化し、日本の医学の礎が揺らいでいます。本記事では、奈良県立医科大学理事長・学長の細井裕司氏の著書『挑戦する人か、文句を言う人か』（日経BP）より、医学界が直面する「研究医