本拠地開催の26試合が対象ロッテは6日、ZOZOマリンスタジアムで開催するグルメ企画「MARINES FOOD FESTIVAL 2026」の詳細を発表した。4つのテーマで展開される球団史上最大級のグルメ企画となっている。第1弾は「から揚げ・ポテト／幕張ビアパーク」で、4月28日から5月17日でホーム開催となる11試合で行われる。第2弾では全国の味が集まる「ご当地グルメ」を実施。5月29日から6月14日のホーム開催9試合が対象となる。さらに