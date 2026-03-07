韓国戦、オーストラリア戦に敗戦していた■チャイニーズ・タイペイ 14ー0 チェコ（7日・東京ドーム）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組、チャイニーズ・タイペイ-チェコ戦が7日、東京ドームで行われた。チェコは7回14失点コールド負けとなり、グループリーグ3連敗で敗退が決まった。失意のWBCとなったが、敗戦後には両軍の監督が称え合うなど、スポーツマンシップを示した。チェコは5日の韓国戦