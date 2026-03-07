FC東京は３月７日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第５節で横浜F・マリノスとホームで対戦。MF佐藤龍之介がクラブでの初ゴールを挙げ、存在感を示した。１−０とリードして迎えた16分だった。左サイドでボールを受けた佐藤は果敢に仕掛け、ペナルティエリア左へ進入。鋭いカットインから右足を振り抜くと、強烈なシュートがゴール左に突き刺さった。相手守備陣の対応をものともせずに叩き込んだ一撃。スタンドを沸か