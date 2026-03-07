FC東京は３月７日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節で横浜F・マリノスとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦している。開始32秒にいきなりスコアボードを動かす。佐藤恵允の敵陣右サイドからの絶妙なスルーパスに反応した長倉幹樹が、ダイレクトシュートでゴールネットを揺らしてみせた。 26歳のアタッカーの今季初ゴールで、FC東京が最高のスタートを切った。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【記事】