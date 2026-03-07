演歌歌手の山内惠介（42）が7日、都内でデビュー25周年を記念した写真集「RiverYamauchiKeisuke」（主婦の友社）の発売記念イベントを行った。初めて訪れたタイで撮影を敢行。タイトルに込めた思いについては「自分も日本にとどまらずアジアへ世界へ、川の流れのように活躍の場を広げていきたい」と語った。昨年は2015年から10年連続出場していたNHK紅白歌合戦への出場がかなわなかった。今年の年末への思いを聞かれると「