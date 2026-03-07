◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第５節ＦＣ東京―横浜ＦＭ（７日・ＭＵＦＧ国立）ＦＣ東京が１点リードで迎えた前半１６分、Ｕ―２３日本代表ＭＦ佐藤龍之介のチーム復帰後初ゴールで２点目を挙げた。２試合連続先発の佐藤龍は左サイドからドリブルでカットインすると、右足を振り抜く。強烈なシュートはＧＫ木村の手をはじき、ゴールに吸い込まれた。国立は佐藤龍にとって２３年にプロ契約会見をした思い出の場所。６