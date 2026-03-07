◆オープン戦オリックス―巨人（７日・京セラドーム）巨人の坂本勇人内野手が「６番・三塁」で先発出場。第１打席で左前打を放ち、実戦４試合連続安打をマークした。０―３の２回１死、オリックス先発・九里の２球目内角チェンジアップをファーストスイングで左前へ運んだ。この時点でオープン戦は９打数３安打、打率３割３分３厘と好調をキープ。開幕スタメン奪取へアピールを続けるプロ２０年目に、ＳＮＳ上では「調子良さ