◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国１５―５ブラジル（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）ＷＢＣ優勝候補本命の米国代表が、初陣となるブラジル戦で大勝を飾り、白星発進を決めた。打線は、２個の死球を含めた計１９四死球をもらって“大荒れ”な展開となり、１５得点を挙げた。米国主将Ａ・ジャッジ外野手は「３番・右翼」で先発出場し、ＷＢＣ初出場初打席となった初回に先制２ラン。試合後、会見したジャッジ