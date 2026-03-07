◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ドミニカ共和国１２―３ニカラグア（６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国が、ニカラグアとの大会初戦に大勝し、白星発進を飾った。３―３で迎えた６回以降に打線が爆発し９得点を挙げて突き放した。初陣を飾ったプホルス監督は「ベンチの選手にもチャンスが必要だし、彼らは準備ができている。特にこういう試合では、その機会を生かして交代を行うことができる。打線は