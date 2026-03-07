◆オープン戦オリックス―巨人（７日・京セラドーム）巨人のドラフト４位ルーキー・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が「３番・右翼」で出場。守備で持ち味を発揮した。初回無死満塁、山中の右前適時打に勢いよく前進してチャージ。本塁にワンバウンドでストライク送球して二塁走者の西川をアウトにして先発のマタを救った。前橋育英時代には投手として１４０キロ台の速球を投げていた強肩外野手。キャンプ中の実戦では全