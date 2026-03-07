コレステロールや中性脂肪の値が気になり始めたら、まず見直したいのが毎日の食事。なかでも、体をつくるもとになる「たんぱく質食材」は、選び方しだいで数値の改善を後押ししてくれます。今回は、魚、肉、大豆のたんぱく質食材の中から、コレステロールや中性脂肪を下げるのに役立つものをご紹介。日々の食卓に取り入れやすい食材をピックアップしました。コレステロール・中性脂肪を下げるおすすめ食材【魚】EPA・DHAの多い青魚