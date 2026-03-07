◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC チャイニーズ・タイペイ 14-0 チェコ(7日、東京ドーム)チャイニーズ・タイペイが7回コールド勝利を収めました。前日は日本に0-13で7回コールド負けを喫するなど、開幕2連敗＆無得点と苦しんでいたチャイニーズ・タイペイ。しかしこの日は打線が鬱憤を晴らす爆発を見せました。初回、セーフティーバント2本でチャンスを作るとダブルスチールを敢行。ここで相手の悪送球の間に