「オープン戦、阪神−ソフトバンク」（７日、甲子園）開幕ローテ入りが有力の阪神・大竹耕太郎投手（３０）が古巣相手に今年２度目の実戦登板に臨み３回２安打無失点と順調な仕上がりを見せた。新加入の伏見と実戦では初めてバッテリーを組んだ。初回は先頭・柳田にチェンジアップを右前へ運ばれたが、続く栗原をチェンジアップで空振り三振。さらに柳町を二ゴロ、山川を１球で中飛と３、４番も封じ問題なく立ち上がった。