[3.7 J1百年構想リーグ WEST第5節](ヨドコウ)※15:00開始<出場メンバー>[セレッソ大阪]先発GK 23 中村航輔DF 4 井上黎生人DF 27 ディオン・クールズDF 44 畠中槙之輔DF 66 大畑歩夢MF 10 田中駿汰MF 11 チアゴ・アンドラーデMF 13 中島元彦MF 14 横山夢樹MF 18 石渡ネルソンFW 9 櫻川ソロモン控えGK 1 福井光輝DF 3 田中隼人DF 6 登里享平DF 16 奥田勇斗MF 5 喜田陽MF 17 阪田澪哉MF 19 本間至恩MF 48 柴山昌也FW 99 イェン