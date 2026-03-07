[3.7 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第5節](デンカS)※14:00開始主審:野堀桂佑<出場メンバー>[アルビレックス新潟]先発GK 64 バウマンDF 5 舞行龍ジェームズDF 22 新井泰貴DF 25 藤原奏哉DF 77 舩木翔MF 8 白井永地MF 28 島村拓弥MF 30 奥村仁MF 46 笠井佳祐FW 18 若月大和FW 55 マテウス・モラエス控えGK 23 吉満大介DF 34 藤原優大DF 38 森昂大MF 7 大西悠介MF 13 落合陸MF 17 シマブク・カズヨシMF 40 石山青空MF 96 吉田陣