[3.7 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第5節](藤枝サ)※14:00開始主審:椎野大地<出場メンバー>[藤枝MYFC]先発GK 41 北村海チディDF 2 永野修都DF 5 楠本卓海DF 16 森侑里MF 8 浅倉廉MF 10 菊井悠介MF 13 中村優斗MF 14 三木仁太MF 17 岡澤昂星MF 19 近藤優成FW 11 真鍋隼虎控えGK 21 ジョーンズ・レイDF 4 中川創DF 22 久富良輔MF 15 杉田真彦MF 23 梶川諒太MF 30 芹生海翔FW 7 松木駿之介FW 24 山崎絢心FW 29 閑田隼人監督槙野