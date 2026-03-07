[3.7 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節](ユアスタ)※14:00開始主審:窪田陽輔<出場メンバー>[ベガルタ仙台]先発GK 33 林彰洋DF 5 菅田真啓DF 19 マテウス・モラエスDF 22 高田椋汰MF 2 五十嵐聖己MF 6 松井蓮之MF 8 武田英寿MF 10 鎌田大夢MF 42 石井隼太FW 11 小林心FW 27 岩渕弘人控えGK 29 松澤香輝DF 3 奥山政幸DF 44 井上詩音MF 4 湯谷杏吏MF 14 相良竜之介MF 15 南創太FW 7 荒木駿太FW 20 中田有祐FW 34 古屋歩夢監督