[3.7 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第5節](サンアル)※14:00開始主審:山岡良介<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 23 高麗稜太DF 16 宮部大己DF 25 白井達也DF 43 金子光汰MF 2 小田逸稀MF 8 深澤佑太MF 30 澤崎凌大MF 40 樋口大輝MF 46 安永玲央FW 9 加藤拓己FW 41 村越凱光控えGK 33 キム・ジュンヒョンDF 22 佐相壱明DF 24 小川大貴DF 27 二ノ宮慈洋MF 20 渋谷諒太MF 36 松村厳FW 19 田中想来FW 38 藤枝康佑FW 39 井上愛簾