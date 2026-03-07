[3.7 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第5節](ハワスタ)※14:00開始主審:上原直人<出場メンバー>[いわきFC]先発GK 23 佐々木雅士DF 3 遠藤凌DF 4 堂鼻起暉DF 15 中野陽斗MF 7 中島舜MF 8 柴田壮介MF 14 山口大輝MF 22 高橋勇利也MF 27 山中惇希FW 10 西谷亮FW 32 オウイエ・ウイリアム控えGK 1 加藤有輝DF 5 〓田大誠MF 13 村上陽斗MF 16 荒木仁翔MF 28 久永瑠音MF 30 木吹翔太FW 11 加藤大晟FW 29 田中幹大監督田村雄三[RB大宮