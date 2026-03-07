リンクをコピーする

サンアントニオ・スパーズ vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2026年3月7日（土）開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 116 - 112 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのサンアントニオ・スパーズ対ロサンゼルス・クリッパーズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォーターはロサ