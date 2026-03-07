野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は6日（日本時間7日）、米マイアミのローンデポ・パークでドミニカ共和国がニカラグアと対戦。12－3の大勝で初戦を飾った。序盤は予想外のシーソーゲームが展開されたが、中盤以降は強力打線が本領発揮。守備でも、パドレスのマニー・マチャド内野手が美技を連発するなど、見ごたえたっぷりの一戦と