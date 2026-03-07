警察庁が公式Ｘ（旧ツイッター）で配信中の採用ＰＲ動画が注目を集めている。題名は「警察官はやめておけ」。父親役の現役巡査部長の人間味ある演技が受け、再生回数は１２万回を超えた。動画は警察庁が昨年、全国の警察を対象に初めて行ったコンテストの「長官賞」受賞作で、岡山県警が制作した。警察官の父親とその背中を追う娘をイメージした５７秒間の短編作品だ。「やめとけ、やめとけ」「夜中の呼び出しだってあるし、