◇オープン戦 オリックス-巨人(7日、京セラドーム)巨人先発のマタ投手が、初回に4安打を許し3失点の立ち上がりとなりました。新外国人助っ人のマタ投手は、前回2月23日の楽天戦が実戦初登板。3回に3番手で登場し1イニングを投げ、打者4人に対し1安打1奪三振、無失点でした。この日はオープン戦2度目のマウンドで初先発。初回に先頭の宗佑磨選手に2塁打を許すと、2番・太田椋選手にもヒットを浴びいきなり失点。無死1塁で続く3番・