¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ 1¼¡¥é¥¦¥ó¥É ¥×¡¼¥ëC ÆüËÜ 13-0 ¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤(6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)WBC½éÀï¤Ç²÷¾¡¤·¤¿ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­Åê¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¾þ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¹ÔÆ°¤ËËÜ¿Í¤¬SNS¤Ç´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¡£º£Âç²ñ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÜºê¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£6Æü¤Î¥Á¥ã