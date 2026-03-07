◆オープン戦広島―中日（７日・マツダスタジアム）先発・森翔平投手が３回５安打３失点でマウンドを降りた。初回は福永に先制打を献上。制球に苦しむ場面もあり、苦しい立ち上がりになった。２回は直球主体で無失点に抑えたが、３回に再び崩れた。先頭・田中を内野安打で出塁させると、２つの四球もあり２死満塁から上林に左前へ２点打を浴びた。３回７５球で４四球を与えた。森は２５年はキャリアハイの７勝を挙げ、１３