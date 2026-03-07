◆オープン戦オリックス―巨人（７日・京セラドーム）巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝が来日初先発。初回にいきなり３点を失う苦しい立ち上がりとなった。先頭・宗の二塁打から１死球を挟んで４連打。直球は来日後最速の１５７キロを計測したが、初対決のオリックス打線にカットボール、チェンジアップなどを強くはじき返された。先発ローテ候補の一角として期待される