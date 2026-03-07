◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組チェコ０―１４台湾＝７回コールド＝（７日・東京ドーム）２大会連続２度目の出場となったチェコは、爆発した台湾打線の勢いを止められずにコールド負けを喫し、３連敗で１次ラウンド敗退が決まった。８、９日は試合がなく、１０日に最終戦の日本戦（東京ドーム）が残されている。チェコは５日に韓国に４―１１で敗れ、前日６日はオーストラリアに１―５で敗れた。この日は前日６日に日本に０―１